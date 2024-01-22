Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якої погоди чекати цього тижня. Чи вдарять ще сильні морози у січні, передає 24 Канал.
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Чи буде -30 градусів
Упродовж цього тижня в більшості областей України очікуються опади. Переважно сніг та мокрий сніг.
Температурний фон буде в середньому вищим за норму на 3 – 6 градусів,
– зазначив Кібальчич.
Додав, що початок тижня виявиться холодним для жителів північних та східних областей. Усе через вплив арктичних повітряних мас. Втім, поступово з середини тижня відбудеться підвищення температури на тлі циклонічної діяльності та слабко виражених атмосферних фронтів.
"Переважання поля зниженого тиску сприятиме випаданню снігу та мокрого снігу у другій половині тижня. У західних та південних областях часом опади спостерігатимуться у вигляді дощу та мряки. Не виключені тумани, а також налипання мокрого снігу", – спрогнозував синоптик.
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Яка буде температура: детальний прогноз
- Вночі понеділка 2 – 7 морозу. Втім, у північних, Харківській областях та у Карпатах 13 – 18 градусів. Вдень від 4 морозу до 1 тепла, на півночі Лівобережжя 3 – 8 морозу.
- У вівторок, 23 січня, вночі також 2 – 7 морозу, вдень вже від -2 до +3. Однак, на Сході 8 – 13 та 2 – 7 морозу відповідно.
- Далі, вночі середи очікується 4 морозу – 1 тепла, вдень 1 морозу – 4 тепла. На Сході та в Карпатах 7 – 12 нижче нуля. Вдень 0 – 5 морозу.
- У четвер температура повітря вночі від -3 до +2 градусів, вдень від +1 до +6. Однак, на Сході та в Карпатах вночі ще 3 – 8 морозу, вдень близько нуля.
- У п'ятницю, 26 січня, вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 1 морозу до 4 тепла.
- У суботу вночі 0 – 5 морозу, вдень від -2 до +3 градусів.
- У неділю, 28 січня, вночі 1 – 6 морозу, у Карпатському регіоні та на крайній Півночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 4 морозу – 1 тепла.