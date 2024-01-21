Де вдарить мороз майже до 20 градусів, коли саме його чекати, розповідає 24 Канал. До речі, раніше синоптикиня відповіла, чи будуть цієї зими ще сильні морози.

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Де прогнозують найбільші морози

За прогнозом на картах Укргідрометцентру, морози знову посиляться у понеділок, 22 січня. До речі, у цей день, ймовірно, буде без опадів.

Найбільші морози традиційно очікуються на Чернігівщині та Сумщині. Також будуть на Харківщині.

У Сумській області до -18 градусів. До речі, буде найпрохолодніше і вдень. Зокрема, за орієнтовним прогнозом, до 8 морозу.

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Орієнтовний прогноз погоди на 22 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Найсильніші морози зими вже були, чи ще попереду

Зауважимо, що раніше синоптикиня Укргідрометцентру відповіла, чи чекати ще найсильніших морозів цієї зими, або ж найбільші вже були, коли температура впала до -25 градусів.

Така ймовірність, звичайно, є, але й повторення подібного ми не виключаємо, адже це тільки середина зими… Можливо, були найбільшими, але подивимося. Поки що ще зарано загадувати,

– підкреслила Наталія Птуха.

Додамо, що за прогнозом на картах, уже з вівторка, 23 січня, морози знову ослабнуть.

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