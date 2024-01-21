Де вдарить мороз майже до 20 градусів, коли саме його чекати, розповідає 24 Канал. До речі, раніше синоптикиня відповіла, чи будуть цієї зими ще сильні морози.
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Де прогнозують найбільші морози
За прогнозом на картах Укргідрометцентру, морози знову посиляться у понеділок, 22 січня. До речі, у цей день, ймовірно, буде без опадів.
Найбільші морози традиційно очікуються на Чернігівщині та Сумщині. Також будуть на Харківщині.
У Сумській області до -18 градусів. До речі, буде найпрохолодніше і вдень. Зокрема, за орієнтовним прогнозом, до 8 морозу.
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Орієнтовний прогноз погоди на 22 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Найсильніші морози зими вже були, чи ще попереду
Зауважимо, що раніше синоптикиня Укргідрометцентру відповіла, чи чекати ще найсильніших морозів цієї зими, або ж найбільші вже були, коли температура впала до -25 градусів.
Така ймовірність, звичайно, є, але й повторення подібного ми не виключаємо, адже це тільки середина зими… Можливо, були найбільшими, але подивимося. Поки що ще зарано загадувати,
– підкреслила Наталія Птуха.
Додамо, що за прогнозом на картах, уже з вівторка, 23 січня, морози знову ослабнуть.
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Прогноз погоди на три доби
- Зауважимо, 21 січня йтиме невеликий (вночі у північних областях помірний) сніг. Вдень у західних областях, 22 січня в Україні без опадів.
- 23 січня у західних, вдень і в північних та подекуди центральних областях знову помірний сніг.
- Також 21 січня вночі в західних областях, 22 – 23 січня в Карпатах місцями пориви вітру 15 – 20 метри на секунду.
- У понеділок вночі та вранці у північно-східній частині й на Закарпатті подекуди туман, ожеледь. Окрім того, на дорогах країни ожеледиця.