Чи можливо, що найсильніші морози цієї зими вже були, або ж усе ще попереду, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Сильні морози в Україні
Синоптикиня зауважила, що у січні 2024 року значні морози були короткочасними. Зокрема, буквально 2 – 3 дні. Решта часу – помірні або навіть плюсові значення. Також відповіла, чи можливо, що найсильніші за всю зиму морози вже були.
Така ймовірність, звичайно, є, але й повторення подібного ми не виключаємо, адже це тільки середина зими… Можливо, були найбільшими, але подивимося. Поки що ще зарано загадувати,
– підкреслила Наталія Птуха.
Зауважимо, раніше синоптикиня також розповіла, що найморозніша ніч тижня по всій Україні – у середу. Зокрема, прогнозували до -15 градусів.
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Чи посиляться морози в найближчі три доби
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі четверга західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях йтиме помірний сніг, на Закарпатті та місцями Прикарпатті – значний мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь.
- Вдень 18 січня в Україні дощ, на Північному Сході з мокрим снігом, на Закарпатті значні дощі.
- У західній та південній частині вночі від 1 тепла до 4 морозу, вдень 4 – 10 тепла. На решті території вночі 5 – 10 морозу, вдень 1 – 6 тепла. Тим часом на Північному Сході вночі 12 – 17 морозу, вдень близько 0.
- 19 січня у південній частині дощ, вночі та вдень 5 – 9 тепла. На решті території України очікується мокрий сніг та дощ, температура упродовж доби від 2 морозу до 4 тепла, вдень на Сході до +8.
- Вночі суботи, крім західних областей, сніг, вдень без істотних опадів. Лише на Сході мокрий сніг.
- Вночі 4 – 9 морозу, вдень 0 – 5 морозу. У південних та східних областях вночі та вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла. До речі, на дорогах країни, окрім Півдня, ожеледиця.
- Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12 метрів на секунду, у четвер пориви 15 – 20, у Карпатах 25 метрів на секунду.