Чи можливо, що найсильніші морози цієї зими вже були, або ж усе ще попереду, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сильні морози в Україні

Синоптикиня зауважила, що у січні 2024 року значні морози були короткочасними. Зокрема, буквально 2 – 3 дні. Решта часу – помірні або навіть плюсові значення. Також відповіла, чи можливо, що найсильніші за всю зиму морози вже були.

Така ймовірність, звичайно, є, але й повторення подібного ми не виключаємо, адже це тільки середина зими… Можливо, були найбільшими, але подивимося. Поки що ще зарано загадувати,

– підкреслила Наталія Птуха.

Зауважимо, раніше синоптикиня також розповіла, що найморозніша ніч тижня по всій Україні – у середу. Зокрема, прогнозували до -15 градусів.

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Чи посиляться морози в найближчі три доби