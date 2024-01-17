Про це у коментарі 24 Каналу напередодні розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, чого саме і в яких областях чекати.

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Обережно, небезпечні явища

Синоптикиня раніше розповідала, що 18 січня з Заходу надходитимуть нові атмосферні фронти. Вони несуть різні опади. У західних вночі дощ з мокрим снігом, у Карпатах та на Закарпатті навіть значні опади.

Тим часом у північних і центральних областях вночі сніг, а вдень дощ, буде підвищення температури. На решті території України вночі ще без опадів, а вдень помірні, на Півдні подекуди невеликі дощі.

Якщо говорити про небезпечні явища, то 18-го числа вночі у західній частині, вдень на Сході та Північному Сході країни місцями налипання мокрого снігу та ожеледь може бути,

– підкреслила Наталія Птуха.

Прогноз погоди на 18 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде погода в найближчі три доби