У неділю на більшій території нашої країни серед хмар час від часу визиратиме сонце. Погода в Україні цього дня поводитиметься "помірковано".

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Вище нуля

У середньому температура повітря вдень коливатиметься від мінус 3 до мінус 1. Певна річ, що є регіони, де ці показники вищі, або нижчі.

Так, наприклад, у південних областях стовпчик термометра не опуститься нижче нуля. Йдеться про Одещину, Миколаївщину, частково Кіровоградщину. Плюси вдень можна буде спостерігати також на Закарпатті, Запоріжжі та Херсонщині.

Де падатиме сніг

На Заході значних опадів не очікується. Така сама ситуація із південним регіоном. Щоправда, на Херсонщині може сніжити.

У решті регіонів вдень йтиме незначний сніг.

Яка погода в обласних центрах

Київ – -3…-1

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -3…-1

Тернопіль – -3...-1

Чернівці – -3...-1

Хмельницький – -3...-1

Луцьк – -3…-1

Рівне – -3…-1

Житомир – -4…-2

Вінниця – 0...-2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +1...+3

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – -3...-1

Чернігів – -4...-2

Суми – -5...-3

Полтава – -3...-1

Дніпро – 0...-2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -3...-1

Луганськ – -4…-2

Харків – -4…-2

Погода на 21 січня / Фото Укргідрометцентр