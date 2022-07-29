Минимальная температура воздуха в выходных составит +19 градусов, а максимальная – +32 градуса. Холоднее всего будет во Львове, Тернополе и Луцке.

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Прогноз погоды на субботу, 30 июля

В субботу в большинстве областей Украины будет солнечно. Грозы синоптики прогнозируют только:

во Львовской области;

Ивано-Франковской;

Черновицкой;

Хмельницкой;

Тернопольской;

Волынской.

В этих областях температура воздуха будет колебаться в пределах +25…+28 градусов. Юго-Восточный ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду — +27...+29 градусов. В Чернигове и Сумах будет на 2 градуса холоднее.

Самую сильную жару следует ожидать в Херсоне и Запорожье. Там столбики термометров поднимутся до +31…+33 градусов.



Прогноз погоды на 30 июля. / Карта Укргидрометцентра.

Обратите внимание! Спасатели объявили, что на выходных в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Внимательными и аккуратными на природе нужно быть жителям Юга, а также Киевской, Черкасской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Черниговской областей.

Прогноз погоды на воскресенье, 31 июля.

В воскресенье на Запад придет похолодание, а грозы распространятся по другим регионам. В частности, сильный дождь, гром и молнию синоптики прогнозируют в Закарпатской, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях. Заметим, что дождь будет сильнее, чем в субботу, еще и круглосуточный.

Температура воздуха в этих регионах тоже опустится. В то же время, на Юге и Востоке погода кардинально не изменится. Там и дальше будет светить солнце, а воздух прогреется еще больше. Почти во всех регионах столбики термометров зедержатся на уровне +30...+32 градуса.



Прогноз погоды на 31 июля. / Карта Укргидрометцентра.