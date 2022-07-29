Мінімальна температура повітря на вихідних становитиме +19 градусів, а максимальна – +32 градуси. Найхолодніше буде у Львові, Тернополі та Луцьку.

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Прогноз погоди на суботу, 30 липня

У суботу в більшості областей України буде сонячно. Грози синоптики прогнозують тільки:

у Львівській області;

Івано-Франківській;

Чернівецькій;

Хмельницькій;

Тернопільській;

Волинській.

У цих областях температура повітря коливатиметься в межах +25...+28 градусів. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

У Києві синоптики прогнозують сонячну погоду й +27...+29 градусів, у Чернігові та Сумах буде на 2 градуси холодніше.

Найжаркіше повітря слід очікувати у Херсоні та Запоріжжі. Там стовпчики термометрів підіймуться до +31...+33 градусів.



Прогноз погоди на 30 липня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Рятувальники оголосили в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки на вихідні. Уважними та обережними на природі потрібно бути мешканцям Півдня України, а також Київської, Черкаської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей.

Прогноз погоди на неділю, 31 липня

У неділю на Захід прийде похолодання, а грози поширяться й на інші регіони. Зокрема, сильний дощ, грім та блискавку синоптики прогнозують ще у Закарпатській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях. Зауважимо, що дощ буде сильнішим, аніж у суботу. Він падатиме і вдень, і вночі.

Температура повітря у цих регіонах також опуститься. Водночас на Півдні та Сході погода кардинально не зміниться. Там і далі світитиме сонце, а повітря прогріється ще більше. Майже в усіх регіонах стовпчики термометрів триматимуться на рівні +30...+32 градусів.



Прогноз погоди на 31 липня / Карта Укргідрометцентру