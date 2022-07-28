Погода в Україні сильно зіпсується в середині серпня. І вже до кінця літнього місяця синоптики прогнозують в Україні холод.

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У серпні в Україні різно впаде температура

Найбільший перепад температури відбудеться на Заході України. Мешканцям цього регіону не варто чекати на теплі дні після 15 серпня. Тому радимо насолодитися літнім сонечком, поки ще є можливість. Адже далі вже доведеться витягувати з шаф теплі речі.

У Львові 15 серпня температура повітря становитиме +17 градусів, далі з кожним днем вона падатиме на 1 – 2 градуси й вже 19 серпня опуститься до +9 градусів. Майже весь тиждень в області падатимуть дощі. На жаль, кардинально повітря вже не прогріється. Стовпчики термометрів до кінця місяця не перетнуть позначку у +15 градусів. У середньому температура повітря буде на рівні +10...+12 градусів.

В інших західних областях, а також на Півночі, ситуація з погодою буде така сама. Лише на Закарпатті синоптики обіцяють трошки тепліше повітря, більше сонця й менше дощу.

На Сході України температура почне опускатися на тиждень пізніше. Так, у Харкові 22 липня вже буде +11 градусів. Дощі литимуть до кінця літа.

Комфортною погода залишиться на Півдні України. Спеки біля моря вже не буде, але й таких холодів там теж не прогнозую. Стовпчики термометрів в Одесі коливатимуться у межах +22...+24 градусів. В останній тиждень літа температура повітря кілька разів опуститься до +17 градусів. При цьому значних опадів не варто лякатися – їх не буде.