Про те, якою буде погода в Україні у серпні, журналістам 24 каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.

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Серпень цього року буде на 3 градуси теплішим

Серпень в Україні може бути спекотним. Існує велика ймовірність того, що середня за місяць температура повітря буде на один градус вищою за середні багаторічні значення 1991 – 2020 років,

– розповіла Балабух.

Зокрема, повітря може бути теплішим майже на 3 градуси, у порівняні з 70 – 80-ми роками минулого століття.

Упродовж місяця переважатиме антициклональна погода. Вона сприятиме збільшенню дефіциту опадів, зростанню посушливості та посиленню пожежної небезпеки. Водночас зберігатиметься ймовірність сильних злив, гроз, шквалів і граду.

Якою буде погода в останні дні липня

Зараз територія України перебуває у прохолодній повітряній масі, тому температура повітря у більшості областей переважно комфортна. Однак поступово вона підвищуватиметься.

Уже з 25 липня і до кінця місяця стовпчики термометрів сягатимуть +30 градусів і вище. Найспекотніше буде у південних та південно-східних областях – до +35 градусів.

Зверніть увагу! Синоптикиня зазначила, що підвищення температури повітря та збільшення тривалості спекотного періоду є характерним проявом зміни клімату. Очікується, що ці процеси посилюватимуться і далі. Наступне літо може стати для українців ще теплішим.