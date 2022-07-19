До аномальних температур українцям вже не звикати. Ще на початку літа синоптики казали, що цей сезон стане спекотнішим за останні десятки років.

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Де чекати на аномальну температуру

Цікаво, що до +39 градусів температура повітря підійметься не на Півдні України, де зазвичай є тепліше, а в інших регіонах. Зокрема, найдовше на такій позначні стовпчики термометрів триматимуться на Закарпатті – 23 та 27 липня. Між тим температура дещо опуститься, однак нижче позначки +39 градусів не впаде.

Зауважимо, що така спека протримається на Закарпатті аж до 3 серпня.

29 липня позначку +39 градусів перетнуть стовпчики термометрів на Луганщині. До такого рівня повітря прогріватиметься поступово, адже перед тим в області ще падатимуть дощі.

У сусідній Донецькій області максимально повітря прогріється до +37 градусів 28 та 29 липня. Ще кілька днів після того стовпчики термометрів триматимуться на рівні +30...+32 градусів.

У Запорізькій області також буде дуже спекотно. На 28 липня там прогнозують +38 градусів. Наступного дня температура повітря опуститься лише на 2 градуси. То ж свіжіше практично не стане.

У південних регіонах найспекотніше буде в Криму та Херсоні. Водночас в Одесі повітря не прогріється більше ніж до +30 градусів.

Важливо! У ці дні рекомендуємо вам не перебувати довго на сонці та користуватися сонцезахисними кремами. Також не забувайте пити багато води.