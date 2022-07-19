К аномальным температурам украинцам уже не привыкать. Еще в начале лета синоптики говорили, что этот сезон станет самым жарким за последние десятки лет.

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Где ждать аномальной температуры

Интересно, что до +39 градусов температура воздуха поднимется не на Юге Украины, где обычно теплее, а в других регионах. В частности, дольше всего на такой заметной колонке термометров будут держаться на Закарпатье – 23 и 27 июля. Тем временем температура несколько опустится, однако ниже отметки +39 градусов не упадет.

Заметим, что такая жара продержится в Закарпатье до 3 августа.

29 июля отметку +39 градусов пересекут столбики термометров в Луганской области. До такого уровня воздух будет прогреваться постепенно, ведь перед тем в области еще будут падать дожди.

В соседней Донецкой области максимально воздух прогреется до +37 градусов 28 и 29 июля. Еще несколько дней после этого столбики термометров будут держаться на уровне +30...+32 градусов.

В Запорожской области тоже будет очень жарко. На 28 июля там прогнозируется +38 градусов. На следующий день температура воздуха опустится всего на 2 градуса. Так что свежее практически не станет.

В южных регионах жарче всего будет в Крыму и Херсоне. В то же время в Одессе воздух не прогреется более чем до +30 градусов.

Важно! В эти дни рекомендуем вам не находиться долго на солнце и пользоваться солнцезащитными кремами. Также не забывайте пить много воды.