О том, какой будет погода в Украине в августе, журналистам 24 канала рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.

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Август этого года будет на 3 градуса теплее

Август в Украине может быть жарким. Существует большая вероятность того, что средняя месячная температура воздуха будет на один градус выше средних многолетних значений 1991 – 2020 годов,

– рассказала Балабух.

В частности, воздух может быть теплее почти на 3 градуса по сравнению с 70 – 80-ми годами прошлого века.

В течение месяца будет преобладать антициклональная погода. Она будет способствовать увеличению дефицита осадков, засушливости и усилению пожарной опасности. В то же время сохраняется вероятность сильных ливней, гроз, шквал и града.

Какая будет погода в последние дни июля

Сейчас территория Украины находится в прохладной воздушной массе, поэтому температура воздуха в большинстве областей преимущественно комфортная. Однако постепенно она будет повышаться.

Уже с 25 июля и до конца месяца столбики термометров будут достигать +30 градусов и выше. Жарче всего будет в южных и юго-восточных областях – до +35 градусов.

Обратите внимание! Синоптик отметила, что повышение температуры воздуха и увеличение продолжительности жаркого периода является характерным проявлением изменения климата. Ожидается, что эти процессы будут усиливаться и дальше. Следующее лето может стать для украинцев еще теплее.