Очільник Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас попередив, що теплові хвилі ставатимуть більш частішими та інтенсивнішими. Це літо вже встановило температурні рекорди в Європі.
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Складна кліматична ситуація
Таалас навів приклад того, що вперше стовпчики термометрів перевалили за +40 градусів у деяких регіонах Франції, Британії.
На Піренейському півострові все складніше навіть. Там температура сягала +47 градусів. Через таку спеку навіть є жертви, загинула понад тисяча людей.
Негативні кліматичні тенденції збережуться щонайменше до 2060 року. Теплові хвилі дедалі частішають через зміну клімату,
– заявив Петтері Таалас.
Він навіть порівняв кліматичну ситуацію зі спортсменом, якому колють допінг. Адже людство так само не зменшує темпи й далі випускає у земну атмосферу парникові гази.
Відповідно в ООН дали невтішний прогноз наслідків такого потепління. Там очікують, що постійно буде зростати навантаження на системи охорони здоров'я, лісові пожежі та пошкодження врожаю через аномальну спеку.
Погодні аномалії у світі
- У деяких країнах Європи цього літа мешканці відчувають аномальну спеку та безліч лісових пожеж. Зокрема, у Португалії температура повітря сягнула 47 градусів тепла. Також через спеку є пожежі в Іспанії, Португалії та Греції, які змусили тисячі людей тікати.
- Також Велика Британія потерпає просто від смертоносної спеки. В країні стало настільки жарко, що злітна смуга однієї з військових баз просто розплавилась. Термометри там перетнули позначку в 40,2 градуси тепла.
- Та не тільки Європа страждає від цієї спеки. Китай також накрила сильна спека й навіть повені. Вони були у травні, а тепер спека вразила вже 900 мільйонів китайців. Її відчуває половина країни.