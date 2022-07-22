Очільник Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас попередив, що теплові хвилі ставатимуть більш частішими та інтенсивнішими. Це літо вже встановило температурні рекорди в Європі.

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Складна кліматична ситуація

Таалас навів приклад того, що вперше стовпчики термометрів перевалили за +40 градусів у деяких регіонах Франції, Британії.

На Піренейському півострові все складніше навіть. Там температура сягала +47 градусів. Через таку спеку навіть є жертви, загинула понад тисяча людей.

Негативні кліматичні тенденції збережуться щонайменше до 2060 року. Теплові хвилі дедалі частішають через зміну клімату,

– заявив Петтері Таалас.

Він навіть порівняв кліматичну ситуацію зі спортсменом, якому колють допінг. Адже людство так само не зменшує темпи й далі випускає у земну атмосферу парникові гази.

Відповідно в ООН дали невтішний прогноз наслідків такого потепління. Там очікують, що постійно буде зростати навантаження на системи охорони здоров'я, лісові пожежі та пошкодження врожаю через аномальну спеку.

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