У травні Китай заполонили масові сильні зливи, які вбили десятки людей. Ще мільйони громадян змушені були тікати. Це, окрім того, завдало економічних збитків країні на мільярди юанів. Вже через місяць Китай почав страждати від аномальної спеки.

До теми У Франції +40, у Португалїі +47: Європа далі потерпає від аномальної спеки та лісових пожеж

У багатьох містах Китаю оголосили найвищий рівень тривоги

Зараз хвиля спеки охопила половину країни, вразивши понад 900 мільйонів людей – або близько 64% ​​населення. Усі північно-східні провінції Китаю, крім двох, оголосили попередження про високу температуру, а 84 міста – найвищий рівень тривоги,

– мовиться в повідомленні.

За останні тижні 71 національна метеостанція по всьому Китаю зареєструвала температуру, яка побила рекорди.

За даними Національного кліматичного центру, у чотирьох містах температура досягла 44 градуси за Цельсієм.

Європа потерпає від аномальної спеки та пожеж

Велика Британія вперше зафіксувала температуру вищу за +40 градусів. На сході Лондона спалахнули будинки, 8 з них – повністю згоріли.

19 липня у Німеччині був найспекотніший день 2022 року. Там зафіксували +39,5 градуси у західному місті Дуйсбург.

Синоптики повідомляють, що Нідерланди також досягли такого ж максимуму +39,5°C в Маастріхті.

Хвиля спеки також торкнулася й Франції. У місті Брест температура досягла 40 градусів, що набагато вище за звичний середній показник у липні. А на південному заході країни сталися найбільші лісові пожежі за 30 років. З 12 липня займання охопили понад 20 300 гектарів Жиронди.

Синоптики в Італії спрогнозували підвищення температури до +40 – +42 градусів у період 20 – 22 серпня.

В іспанській Саморі пожежа точилася кілька днів. Загоряння виникли в Кастилії і Леоні, Галісії, Андалусії та Естремадурі.

14 липня температура в Португалії досягла 47 градусів тепла. Це є рекордом липня. Через це одна третина материка залишається під надзвичайним ризиком пожежі.

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