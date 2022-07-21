Там синоптики прогнозують +35 градусів. Опадів в регіоні не буде.
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У яких регіонах буде спекотно
Сухе повітря та спеку синоптики обіцяють на Заході та Півдні. Там стовпчики термометрів коливатимуться у межах +29...+33 градусів. Небо буде сонячним, а північний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
У центральних регіонах температура повітря буде комфортнішою. У Києві та інших областях вона прогріється до +24...+26 градусів.
Де прогнозують грози
- У Чернігові,
- Сумах,
- Харкові,
- Полтаві,
- Дніпрі,
- Луганську,
- Донецьку,
- Запоріжжі,
- Херсоні.
У Чернігові, Сумах, Харкові та Луганську температура буде найнижчою – +22...+24 градусів. Дощ падатиме і вдень, і вночі.
Водночас у Запоріжжі та Херсоні, попри опади, повітря буде теплим. Там стовпчики термометрів піднімуться до +28...+31 градусів. Тому, ймовірно, гроза буде недовгою.
Цікаво, що за даними синоптикині Наталки Діденко, температура повітря на північному-сході може опуститися до +19 градусів.
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Прогноз погоди в містах України на 22 липня
Ужгород – +33...+35
Львів – +31...+33
Івано-Франківськ – +30...+32
Тернопіль – +30...+32
Чернівці – +30...+32
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +30...+32
Рівне – +30...+32
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру