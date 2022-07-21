Там синоптики прогнозируют +35 градусов. Осадков в регионе не будет.

Актуально Мало дождей, засуха и жара: какой будет погода в августе

В каких регионах будет жарко

Сухой воздух и зной синоптики обещают на Западе и Юге. Там столбики термометров будут колебаться в пределах +29...+33 градуса. Небо будет солнечным, а северный ветер будет двигаться со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных регионах температура воздуха будет более комфортной. В Киеве и других областях она прогреется до +24...+26 градусов.

Где прогнозируют грозы

В Чернигове,

Сумах,

Харькове,

Полтаве,

Днепре,

Луганске,

Донецке,

Запорожье,

Херсоне.

В Чернигове, Сумах, Харькове и Луганске температура будет самой низкой – +22…+24 градуса. Дождь будет идти и днем, и ночью.

В то же время в Запорожье и Херсоне, несмотря на осадки, воздух будет теплым. Там столбики термометров поднимутся до +28…+31 градусов. Потому, вероятно, гроза будет недолгой.

Интересно, что по данным синоптика Наталки Диденко, температура воздуха на северо-востоке может опуститься до +19 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на 22 июля

Ужгород – +33...+35

Львов – +31...+33

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +30...+32

Ровно – +30...+32

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +28...+30

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра