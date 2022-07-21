Там синоптики прогнозируют +35 градусов. Осадков в регионе не будет.
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В каких регионах будет жарко
Сухой воздух и зной синоптики обещают на Западе и Юге. Там столбики термометров будут колебаться в пределах +29...+33 градуса. Небо будет солнечным, а северный ветер будет двигаться со скоростью 7-12 метров в секунду.
В центральных регионах температура воздуха будет более комфортной. В Киеве и других областях она прогреется до +24...+26 градусов.
Где прогнозируют грозы
- В Чернигове,
- Сумах,
- Харькове,
- Полтаве,
- Днепре,
- Луганске,
- Донецке,
- Запорожье,
- Херсоне.
В Чернигове, Сумах, Харькове и Луганске температура будет самой низкой – +22…+24 градуса. Дождь будет идти и днем, и ночью.
В то же время в Запорожье и Херсоне, несмотря на осадки, воздух будет теплым. Там столбики термометров поднимутся до +28…+31 градусов. Потому, вероятно, гроза будет недолгой.
Интересно, что по данным синоптика Наталки Диденко, температура воздуха на северо-востоке может опуститься до +19 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на 22 июля
Ужгород – +33...+35
Львов – +31...+33
Ивано-Франковск – +30...+32
Тернополь – +30...+32
Черновцы – +30...+32
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +30...+32
Ровно – +30...+32
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +28...+30
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра