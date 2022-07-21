В региональном управлении ГСЧС сообщили, что объявлен 1 уровень опасности – желтый. Эту публикацию провели вечером 20 июля.
Недавно Киев накрыли гроза и град: фото и видео последствий непогоды
Какую непогоду в Днепре предусмотрели
Метеорологи предсказали, что начнутся мощные грозы. Эксперты указывали, что во время ливней скорость порывов ветра должна достигать 15 – 20 метров в секунду.
Погода в Днепре по состоянию на 9 часов вечера: смотрите видео
Накануне в днепровских телеграм-каналах показали невероятное видео приближения туч к городу. Там указывали, что гроза пришла со стороны Полтавщины.
Приближение облаков к Днепру 20 июля: смотрите видео
Ранее – молния повалила мост через реку в Киевской области: смотрите видео