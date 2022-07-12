Увлекательными и одновременно жуткими фотографиями делились очевидцы в соцсетях, передает 24 канал.

Важно Украину будут заливать дожди: прогноз погоды на 13 июля

Град в июле в Киеве

В столице на этот раз не обошлось без града и еще какого – величиной с перепелиное яйцо. Также киевляне сняли довольно сильный дождь и гром.

В Киеве выпал град / Фото из столичных телеграм-каналов

В КГГА рассказали, что из-за избыточного осадка возникло несколько незначительных подтоплений. Именно их и пытаются ликвидировать коммунальщики. Пока ситуация под контролем.

На фоне ухудшения погоды спасатели объявили первый уровень опасности (желтый). Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, до конца суток ожидается гроза.

Обратите внимание! Специалисты напоминают, что при грозе следует плотно закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор.



В Украине объявили первый уровень опасности / Фото Укргидрометцентра

Непогода в Киеве / Фото 24 канала (Валентины Полищук и Дениса Зеленова)

Киев накрыла непогода: смотрите видео

Дождь в Киеве: смотрите видео

Осадки прогнозируют до конца суток 12 июля: смотрите видео

В Украину идет жара до +41 градуса

Вторая половина июля в Украине будет мегажаркой. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до +41 градуса. Температурные рекорды будет бить Днепр. Потепление начнется с 14 июля. В следующие несколько дней прогнозируют колебания: температура воздуха будет расти, то спадать.