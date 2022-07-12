Увлекательными и одновременно жуткими фотографиями делились очевидцы в соцсетях, передает 24 канал.
Важно Украину будут заливать дожди: прогноз погоды на 13 июля
Град в июле в Киеве
В столице на этот раз не обошлось без града и еще какого – величиной с перепелиное яйцо. Также киевляне сняли довольно сильный дождь и гром.
В Киеве выпал град / Фото из столичных телеграм-каналов
В КГГА рассказали, что из-за избыточного осадка возникло несколько незначительных подтоплений. Именно их и пытаются ликвидировать коммунальщики. Пока ситуация под контролем.
На фоне ухудшения погоды спасатели объявили первый уровень опасности (желтый). Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, до конца суток ожидается гроза.
В Украине объявили первый уровень опасности / Фото Укргидрометцентра
Непогода в Киеве / Фото 24 канала (Валентины Полищук и Дениса Зеленова)
Киев накрыла непогода: смотрите видео
Дождь в Киеве: смотрите видео
Осадки прогнозируют до конца суток 12 июля: смотрите видео
В Украину идет жара до +41 градуса
Вторая половина июля в Украине будет мегажаркой. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до +41 градуса. Температурные рекорды будет бить Днепр. Потепление начнется с 14 июля. В следующие несколько дней прогнозируют колебания: температура воздуха будет расти, то спадать.
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