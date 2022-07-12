Однако и там будет облачно и не слишком жарко – +25…+27 градусов. В других регионах будет гораздо прохладнее.
Важно Июль удивит: в Украине идет жара до +41 градуса
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в западных областях ожидаются умеренные дожди, низкая температура воздуха, в пределах +17...+22 градусов. В Закарпатье будет теплее – до +23...+25 градусов. На высокогорье Карпат очень холодно: ночью +3…+7, днем +5…+11 градусов.
В северных областях 13 июля будут умеренные дожди, местами грозы, сильный ветер, +16…+22 градуса. В центральной части – сначала сухо, днем в среду дожди появятся в Винницкой области, а вечером осадки возможны по всему Центру, однако короткие и небольшие. В течение дня +20...+24 градуса, в Днепре до +26 градусов, в Винницкой области +18...+20 градусов.
В восточных областях завтра будет царить сухая солнечная погода, температура воздуха будет +25...+28 градусов. В южной части Украины большая часть суток 13 июля будет с сухой погодой, а завтра вечером кратковременные дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до +25...+28 градусов.
Ближайшая синоптическая перспектива – уже в четверг, 14 июля, дожди будут прекращаться, солнышко победит,
– добавила Наталья Диденко.
13 июля в Киеве близость циклона спровоцирует дожди. Юго-западный ветер усилится до штормовых порывов. Похолодает до +16...+19 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 13 июля от Укргидрометцентра.
Ужгород – +23...+25
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +19...+21
Ровно – +18...+20
Житомир – +17...+19
Винница – +18...+20
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +16...+18
Сумы – +19...+21
Полтава – +20...+22
Днепр – +23...+25
Запорожье – +24...+26
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +24...+26
Киев – +16...+18
Прогноз погоды на 13 июля / Карта Укргидрометцентра.