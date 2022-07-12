Однако и там будет облачно и не слишком жарко – +25…+27 градусов. В других регионах будет гораздо прохладнее.

Важно Июль удивит: в Украине идет жара до +41 градуса

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в западных областях ожидаются умеренные дожди, низкая температура воздуха, в пределах +17...+22 градусов. В Закарпатье будет теплее – до +23...+25 градусов. На высокогорье Карпат очень холодно: ночью +3…+7, днем +5…+11 градусов.

В северных областях 13 июля будут умеренные дожди, местами грозы, сильный ветер, +16…+22 градуса. В центральной части – сначала сухо, днем в среду дожди появятся в Винницкой области, а вечером осадки возможны по всему Центру, однако короткие и небольшие. В течение дня +20...+24 градуса, в Днепре до +26 градусов, в Винницкой области +18...+20 градусов.

В восточных областях завтра будет царить сухая солнечная погода, температура воздуха будет +25...+28 градусов. В южной части Украины большая часть суток 13 июля будет с сухой погодой, а завтра вечером кратковременные дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до +25...+28 градусов.

Ближайшая синоптическая перспектива – уже в четверг, 14 июля, дожди будут прекращаться, солнышко победит,

– добавила Наталья Диденко.

13 июля в Киеве близость циклона спровоцирует дожди. Юго-западный ветер усилится до штормовых порывов. Похолодает до +16...+19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 13 июля от Укргидрометцентра.

Ужгород – +23...+25

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +19...+21

Ровно – +18...+20

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +16...+18

Сумы – +19...+21

Полтава – +20...+22

Днепр – +23...+25

Запорожье – +24...+26

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +24...+26

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на 13 июля / Карта Укргидрометцентра.