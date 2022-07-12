Однак і там буде хмарно і не надто спекотно – +25...+27 градусів. В інших регіонах буде значно прохолодніше.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, у західних областях очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17...+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше – до +23...+25 градусів. На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3...+7, вдень +5...+11 градусів.

У північних областях 13 липня будуть помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16…+22 градуси. У центральній частині – спочатку сухо, вдень у середу дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому Центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20...+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18...+20 градусів.

У східних областях завтра пануватиме суха сонячна погода, температура повітря становитиме +25...+28 градусів. У південній частині України більша частина доби 13 липня буде з сухою погодою, лише завтра ввечері короткочасні дощ пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25...+28 градусів.

Найближча синоптична перспектива – вже у четвер, 14 липня, дощі припинятимуться, сонечко переможе,

– додала Наталка Діденко.

13 липня у Києві близькість циклону спровокує дощі. Південно-західний вітер посилиться до штормових поривів. Похолодає до +16...+19 градусів.

Прогноз погоди в містах України на 13 липня від Укргідрометцентру

Ужгород – +23...+25

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +19...+21

Рівне – +18...+20

Житомир – +17...+19

Вінниця – +18...+20

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +16...+18

Суми – +19...+21

Полтава – +20...+22

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +24...+26

Київ – +16...+18



Прогноз погоди на 13 липня / Карта Укргідрометцентру