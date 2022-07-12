Температурні рекорди битиме Дніпро. Потепління розпочнеться вже з 14 липня. У наступні декілька днів прогнозують температурні коливання: температура повітря то зростатиме, то спадатиме.

Зауважте Київ через зливу застряг у заторах

Вже 21 липня обіцяють +39 градусів. Вже наступного дня – 22 липня – температура повітря підніметься до +41 градуса. Суттєвих опадів не прогнозують.



Якою буде погода у Дніпрі / Скриншот 24 каналу

Погода у Києві

Друга половина липня у Києві буде менш спекотною. Температура повітря 13 липня опуститься до +16 градусів. Водночас різке потепління розпочнеться вже наступного дня. Тоді прогнозують до +26 градусів. Надалі середня денна температура становитиме +25...+26 градусів.

Найспекотніше буде 21 – 22 липня. За даними синоптиків, температура повітря прогріється до +32 градусів.



Якою буде погода у Києві / Скриншот 24 каналу

Погода у Харкові

У Харкові у другій половині липня не буде суттєвих похолодань. Максимально температура повітря опуститься до +18 градусів – 25 липня.

Загалом середня денна температура становитиме +22...+25 градусів. Найспекотніше буде 22 липня. Тоді обіцяють +37 градусів.



Якою буде погода у Харкові / Скриншот 24 каналу

Погода у Львові

Не омине липневе потепління і Львова. Воно розпочнеться 19 липня. Тоді обіцяють до +28 градусів. Вже 20 липня синоптики прогнозують +36 градусів.

Максимальне потепління зафіксують 21 липня. Тоді термометри показуватимуть +39 градусів.



Якою буде погода у Львові / Скриншот 24 каналу

Погода в Одесі

В Одесі друга половина липня буде погодно стабільною. Різких похолодань чи потеплінь не прогнозують. Найтепліше буде 16 липня – 29 градусів. Найпрохолодніше – 18 липня. Синоптики тоді прогнозують +25 градусів.



Якою буде погода в Одесі / Скриншот 24 каналу

Погода у Чернігові

У Чернігові друга половина липня буде стабільно прохолодною. Найнижче температура повітря опуститься 13 липня – до +14 градусів. Найвище – 24 – 25 липня. Тоді обіцяють +25 градусів.

Загалом середня денна температура становитиме +20...+22 градуси.



Якою буде погода у Чернігові / Скриншот 24 каналу