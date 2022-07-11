Негода накрила столицю пообіді. Затори утворилися на багатьох дорогах.

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У Києві кілометрові затори

Негода створила деякі труднощі на дорогах. через що на багатьох автошляхах утворилися затори. Наприклад, на бульварі Дружби Народів утворився затор довжиною 2 кілометри.

Затори у Києві після зливи: дивіться відео

Через затори мешканцям столиці варто заздалегідь враховувати можливі труднощі при плануваннях поїздки.

Прогноз погоди не справдився

Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що її прогноз щодо погоди в Києві не справдився, що не часто буває на її практиці. Річ у тім, що на 11 липня синоптикиня прогнозувала незначні опади у столиці, однак все вийшло дещо інакше.

За статистикою, справджуваність прогнозу погоди по Києву досягає 87 – 90 % Це – багато. Сьогоднішній прогноз потрапив у невелику решту несправджених,

– зазначила Діденко.

Синоптикиня пояснила, що Київ потрапив між двома зонами значно більш потужної хмарності, що мало б означати, що сильного дощу не буде. Однак дощ таки був.

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