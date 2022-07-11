Жителів цих регіонів закликали бути обережними та дотримуватись заходів безпеки. 24 канал передає деталі.

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Погіршення погодних умов на Київщині

У Київській обласній військовій адміністрації, посилаючись на дані Українського гідромедцентру, попередили, що станом на 15:00 протягом найближчої години й до кінця доби у столиці очікується гроза. По області оголосили жовтий рівень небезпеки.

У Київській міській державній адміністрації запевнили, що під час грози на місцях ймовірних підтоплень дорожньої інфраструктури у столиці чергуватиме спецтехніка комунальної корпорації "Київавтодор".

Загалом комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки та спецзасобів для ремонту й очистки систем зливної каналізації. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції,

– додали у КМДА.

Фахівці нагадують, що під час грози варто зачинити вікна та не підходити до них, не торкатися металевих вхідних дверей. Крім того, у разі сильного вітру, на вулиці варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а також не паркувати поруч із ними свої автомобілі.

До слова, у разі підтоплень проїжджих частин чи тротуарів у столиці, слід звертатись до диспетчерської "Київавтодору" за телефоном: 044 284 74 19. Якщо ж ви стали свідком падіння дерев або гілок, травмування людей тощо, необхідно негайно інформувати екстренні служби за номерами 101 або 103.

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Штормове попередження на Львівщині

Тим часом на території всієї Львівської області 11 липня оголосили штормове попередження. У Львівській обласній військово-цивільній адміністрації поінформували, що місцеве представництво ДСНС просить мешканців регіону не нехтувати попередженням про погіршення погодних умов та бути обережними.

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