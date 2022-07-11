Жители этих регионов призвали быть осторожными и соблюдать меры безопасности. 24 канал передает детали.

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Ухудшение погодных условий в Киевской области

В Киевской областной военной администрации, ссылаясь на данные Украинского гидромедцентра, предупредили, что по состоянию на 15:00 в течение ближайшего часа и до конца суток в столице ожидается гроза. По области объявили желтый уровень опасности.

В Киевской городской государственной администрации заверили, что во время грозы на местах вероятных подтоплений дорожной инфраструктуры в столице будет дежурить спецтехника коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В общей сложности коммунальная корпорация имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки систем сливной канализации. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции,

– добавили в КГГА.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не прикасаться к металлической входной двери. Кроме того, в случае сильного ветра на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а также не парковать рядом с ними свои автомобили.

К слову, в случае подтоплений проезжих частей или тротуаров в столице следует обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор" по телефону: 044 284 74 19. Если вы стали свидетелем падения деревьев или ветвей, травмирования людей и т.п., необходимо немедленно информировать экстренные службы по номерам 101 или 103.

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Штормовое предупреждение во Львовской области

Тем временем на территории всей Львовской области 11 июля объявили штормовое предупреждение. Во Львовской областной военно-гражданской администрации сообщили, что местное представительство ГСЧС просит жителей региона не пренебрегать предупреждением об ухудшении погодных условий и быть осторожными.

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