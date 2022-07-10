Об экстремальной непогоде в Москве 10 июля начали массово сообщать российские СМИ и местные телеграм-каналы. В настоящее время известно о по меньшей мере 1 погибшем и 10 пострадавших.

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Экстремальное ненастье в Москве и подмосковье

По данным российских СМИ, вечером 10 июля жители столицы страны-агрессора начали жаловаться на ураганный ветер, ливни с грозами и градом. Сетью распространяется много фото и видео последствий непогоды, есть подтверждение об одной жертве и десятке пострадавших от мэра Москвы сергея собянина.

Грозовые тучи начали сгущаться над Москвой около 15:00 по местному времени – сначала ураган накрыл юго-западные районы столицы россии. Информация о граде поступила из Каширы и Подольска в Московской области. Мощный ветер зафиксирован в Лефортовском районе российской столицы.

Над Москвой нависли грозовые тучи / Фото из российских соцсетей

В Лефортовском тоннеле снесло облицовочную плитку. Заняты две полосы, расчищает дорогу в таких условиях один несчастный таксист,

– пишут в российских телеграм-каналах.

Разрушения, жертвы и пострадавшие

К слову, ураганный ветер разрушает фасады построек и массово валит деревья. На станции московской железной дороги "Владыкино" из-за шквального ветра начал падать потолок.

Шквальный ветер и ливни в российской столице: смотрите видео

В центральной части Москвы, в парке "Эрмитаж", деревом придавило 4-месячного ребенка – малыша осматривают медики. Кроме того, в результате падения дерева известно о 42-летней потерпевшей россиянке. Также поступила информация о 50-летнем пострадавшем мужчине и двух девушках без указания возраста.

Последствия экстремальной непогоды в Москве 10 июля / Фото из российских СМИ и соцсетей

Отмечается, что одного москвича, по словам очевидцев, в возрасте около 40 лет, придавило деревом насмерть. Иронично, что инцидент произошел на Украинском бульваре, расположенном возле набережной имени Тараса Шевченко, гостиницы "Украина" и площади Европы.

Жителя Москвы насмерть придавило деревом на Украинском бульваре в столице страны-агрессора: смотрите видео (18+)

В больницу доставлены уже 10 человек с травмами разной степени тяжести. Один человек погиб,

– сообщил собянин на своей официальной странице в соцсетях.

К слову, в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Жителей столицы страны-агрессора призвали не выходить на улицы и находиться в укрытиях. Среди москвичей распространяется паника – перед входом в станцию метро "ВДНХ" стоит огромная очередь. Шквальный ветер, по информации московских синоптиков, достигает 25 метров в секунду.

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