Украинские герои продолжают активно работать над понижением боеспособности российской армии. Оккупанты теряют большое количество как живой силы, так и боевой техники.

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Какие РСЗО ВСУ забрали у врага

Нашим воинам удалось нарастить свою огневую мощь благодаря оружию российских оккупантов. Герои ВСУ очень умело забирают боевую технику россиян и направляют ее против них самих.

БМ-27 "Ураган"

Один из трофеев в руках наших героев. Эта РСЗО способна бить оккупантов 220-миллиметровыми снарядами на расстоянии 30 – 35 километров. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов и позволяет стрелять как из закрытой позиции, так и из кабины.

"Торнадо-Г"

Нашим героям удалось расширить возможности этой установки благодаря новым реактивным боеприпасам. Теперь система готова наносить своим бывшим хозяевам новые потери благодаря дальнобойности, точности поражения и спутниковому наведению.

ТОС-1А "Солнцепек"

Самая большая гордость российской пропаганды теперь будет демонстрировать свою силу, ударяя по позициям российской армии. РСЗО стреляет термобарическими боеприпасами, залп состоит из 24 снарядов, покрывающих участок 200 на 200 метров. Несколько таких единиц враг "любезно передал" ВСУ, чем наши герои эффективно воспользуются.

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