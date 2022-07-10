Українські герої продовжують активно працювати над зниженням боєздатності російської армії. Окупанти втрачають велику кількість як живої сили, так і бойової техніки.

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Які РСЗВ ЗСУ забрали у ворога

Нашим воїнам вдалося наростити свою вогневу потужність завдяки зброї російських окупантів. Герої ЗСУ дуже вправно забирають бойову техніку росіян та скеровують її проти них самих.

БМ-27 "Ураган"

Один з трофеїв у руках наших героїв. Ця РСЗВ здатна бити окупантів 220-міліметровими снарядами на відстані 30 – 35 кілометрів. Комплекс має різні типи реактивних боєприпасів та дозволяє стріляти як із закритої позиції, так і з кабіни.

"Торнадо-Г"

Нашим героям вдалося розширити можливості цієї установки завдяки новим реактивним боєприпасам. Тепер система готова завдавати своїм колишнім господарям нових втрат завдяки далекобійності, влучності ураження та супутникового наведення.

ТОС-1А "Солнцепек"

Найбільша гордість російської пропаганди тепер буде демонструвати свою силу, б'ючи по позиціях російської армії. РСЗВ стріляє термобаричними боєприпасами, залп складається з 24 снарядів, які покривають ділянку 200 на 200 метрів. Декілька таких одиниць ворог "люб'язно передав" ЗСУ, чим наші герої ефективно скористаються.

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