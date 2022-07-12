Захопливими та водночас моторошними світлинами ділилися очевидці у соцмережах, передає 24 канал.

Важливо Україну заливатимуть дощі: прогноз погоди на 13 липня

Град у липні в Києві

У столиці цього разу не обійшлось без граду та ще якого – величиною з перепелине яйце. Також кияни зафільмували доволі сильний дощ і грім.

У Києві випав град / Фото зі столичних телеграм-каналів

У КМДА розповіли, що через надмірну кількість опадів виникло кілька незначних підтоплень. Саме їх і намагаються ліквідувати комунальники. Наразі ситуація під контролем.

На тлі погіршення погоди, рятувальники оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, до кінця доби очікується гроза.

Зверніть увагу! Фахівці нагадують, що під час грози слід щільно закривати вікна в будинках, на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших опор.



В Україні оголосили перший рівень небезпеки / Фото Укргідрометцентру

Негода у Києві / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук та Дениса Зеленова)

Київ накрила негода: дивіться відео

Дощ у Києві: дивіться відео

Опади прогнозують до кінця доби 12 липня: дивіться відео

В Україну йде спека до +41 градуса

Друга половина липня в Україні буде мегаспекотною. Синоптики прогнозують, що температура повітря прогріється до +41 градуса. Температурні рекорди битиме Дніпро. Потепління розпочнеться вже з 14 липня. У наступні декілька днів прогнозують коливання: температура повітря то зростатиме, то спадатиме.