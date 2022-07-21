У регіональному управлінні ДСНС повідомили вказали, що оголошений 1 рівень небезпеки – жовтий. Цю публікацію зробили ввечері 20 липня.
Нещодавно Київ накрили гроза і град: фото й відео наслідків негоди
Яку негоду в Дніпрі передбачили
Метеорологи передбачили, що почнуться потужні грози. Експерти вказували, що під час злив швидкість поривів вітру має сягати 15 – 20 метрів за секунду.
Погода в Дніпрі станом на 9 годину вечора: дивіться відео
Напередодні в дніпровських телеграм-каналах показали неймовірне відео наближення хмар до міста. Там вказували, що гроза прийшла з боку Полтавщини.
Наближення хмар до Дніпра 20 липня: дивіться відео
Раніше – блискавка повалила міст через річку на Київщині: дивіться відео