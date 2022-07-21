У регіональному управлінні ДСНС повідомили вказали, що оголошений 1 рівень небезпеки – жовтий. Цю публікацію зробили ввечері 20 липня.

Нещодавно Київ накрили гроза і град: фото й відео наслідків негоди

Метеорологи передбачили, що почнуться потужні грози. Експерти вказували, що під час злив швидкість поривів вітру має сягати 15 – 20 метрів за секунду.

Погода в Дніпрі станом на 9 годину вечора: дивіться відео

Напередодні в дніпровських телеграм-каналах показали неймовірне відео наближення хмар до міста. Там вказували, що гроза прийшла з боку Полтавщини.

Наближення хмар до Дніпра 20 липня: дивіться відео

У місті почало валити дерева та стовпи

Невдовзі в мережі написали, що наприкінці доби погода вже значно погіршилася. Вітром валило не лише дерева, а й електроопори.

Наслідки грози в Дніпрі в ніч на 21 липня / фото телеграму "Дніпро зараз"

У деяких місцях частини дерев впали на припарковані автомобілі. Також на одному з записів видно, як летить зірвана з магазину вивіска.

Гроза в Дніпрі в ніч на 21 липня: дивіться відео