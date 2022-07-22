Глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил, что тепловые волны станут более частыми и интенсивными. Это лето уже установило температурные рекорды в Европе.
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Сложная климатическая ситуация
Таалас привел пример того, что впервые столбики термометров перевалили за +40 градусов в некоторых регионах Франции, Британии.
На Пиренейском полуострове все сложнее. Там температура достигала +47 градусов. Из-за такой жары даже есть жертвы, погибли более тысячи человек.
Отрицательные климатические тенденции сохранятся, по меньшей мере, до 2060 года. Тепловые волны все учащаются из-за изменения климата,
– заявил Петтери Таалас.
Он даже сравнил климатическую ситуацию со спортсменом, которому колют допинг. Ведь человечество так же не сбавляет темпы и дальше выпускает в земную атмосферу парниковые газы.
Соответственно, в ООН дали неутешительный прогноз последствий такого потепления. Там ожидают, что постоянно будет расти нагрузка на системы здравоохранения, лесные пожары и повреждение урожая из-за аномальной жары.
Погодные аномалии в мире
- В некоторых странах Европы этим летом жители испытывают аномальную жару и множество лесных пожаров. В частности, в Португалии температура воздуха составила 47 градусов тепла. Также из-за жары есть пожары в Испании, Португалии и Греции, которые заставили тысячи людей бежать.
- Также Великобритания страдает прямо от смертоносной жары. В стране стало так жарко, что взлетная полоса одной из военных баз просто расплавилась. Термометры там пересекли отметку в 40,2 градуса тепла.
- Но не только Европа страдает от этой жары. Китай также накрыла сильная жара и даже наводнения. Они были в мае, а теперь жара поразила уже 900 миллионов китайцев. Ее ощущает половина страны.