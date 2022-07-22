Глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил, что тепловые волны станут более частыми и интенсивными. Это лето уже установило температурные рекорды в Европе.

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Сложная климатическая ситуация

Таалас привел пример того, что впервые столбики термометров перевалили за +40 градусов в некоторых регионах Франции, Британии.

На Пиренейском полуострове все сложнее. Там температура достигала +47 градусов. Из-за такой жары даже есть жертвы, погибли более тысячи человек.

Отрицательные климатические тенденции сохранятся, по меньшей мере, до 2060 года. Тепловые волны все учащаются из-за изменения климата,

– заявил Петтери Таалас.

Он даже сравнил климатическую ситуацию со спортсменом, которому колют допинг. Ведь человечество так же не сбавляет темпы и дальше выпускает в земную атмосферу парниковые газы.

Соответственно, в ООН дали неутешительный прогноз последствий такого потепления. Там ожидают, что постоянно будет расти нагрузка на системы здравоохранения, лесные пожары и повреждение урожая из-за аномальной жары.

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