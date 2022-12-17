Какая будет погода на Николая

Несмотря на то, что воздух будет морозным, небо обещают солнечным. Снега и дождя 19 декабря не будет – по всей Украине прогнозируют ясное солнце.

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Самые сильные морозы будут именно в праздничную ночь. Температура воздуха в Волынской и Ровенской областях опустится до -16...-14 градусов. Во Львове и Тернополе будет на 2 градуса теплее. Днем столбики термометров поднимутся до -8...-6 градусов.

В Закарпатье будет теплее. Кстати, это единственная область в Украине, где 19 декабря столбики термометров поднимутся выше 0 градусов. Там синоптики прогнозируют -1…+1 градусов.

Обратите внимание! Сильные морозы не задержатся на Западе долго. Уже на следующий день, 20 декабря, столбики термометров будут колебаться в пределах 0 градусов.



Какую погоду обещают в Украине на Николая / Карта Укргидрометцентра

В Киеве синоптики прогнозируют -12...-10 градусов ночью и -9...-7 градусов днем. Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, поэтому сильных порывов не будет. В других центральных, а также восточных областях морозы будут меньше.

Интересно, что температура опустится ниже 0 градусов даже на Юге Украины, где накануне царила чуть ли не весенняя погода. На Николая там обещают -3...-1 градуса днем.