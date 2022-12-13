Даже погода недружелюбна к террористическому государству России – после снегопадов на выходных Москва "уплыла", и все в городе покрылось льдом. Однако это еще цветочки, ведь настоящую непогоду синоптики прогнозируют на Востоке вражеского государства, в частности, в Якутии.

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К каким температурам следует готовиться гражданам России

Жителям дальних регионов вражеского государства следовало бы не думать о войне с Украиной, а позаботиться о собственном тепле. Эксперты отмечают, что температура в Якутии 12 декабря опустилась до рекордных -61 градус по Цельсию. Такая аномалия была зафиксирована в селе Оймякона, и это самая низкая температура в Северном полушарии этого сезона – к тому же она не прогнозировано рано.

Обратите внимание! Показатель в -61 градус – это самая низкая температура в Оймяконе с 1984 года, а также вторая самая низкая температура по всей России с того же года.

Исторические "минусовые показатели" в Китае

Специалисты констатировали, что в северной части Китая тоже было исторически холодно. Столбики термометров опустились до -48,6 градуса по Цельсию и это привело даже к гибели скота, жившего в регионе.

Все овцы казахских пастухов в Синьцзяне (в Китае – 24 Канал) замерзли до смерти. Власти Синьцзяна систематически опустошали кошельки казахских пастухов и заставляли их покидать пастбища,

– написал правозащитник Серикжан Билаш.

Кроме того, он опубликовал на своей странице в твитере видео, подтверждающее смерть овец из-за морозов.

The sheep of the Kazakh herdsmen in Xinjiang all froze to death.The Xinjiang authorities systematically bankrupted Kazakh herders and forced them to abandon the grasslands, depriving the Kazakhs of the grasslands. pic.twitter.com/9PyF4NVZyv — Serikzhan Bilash (@SerikzhanBilash) November 24, 2022

В то же время известно, что замерзли по меньшей мере семь китайских строителей на площадке в городе Алтае. Кроме того, даже в столице Китая Пекине зарегистрировали самую низкую температуру с 1970 года.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что в ближайшие 10 дней холод будет только усиливаться.

США и Британии "повезло" чуть больше

В последние несколько утра в шотландских долинах Великобритании температура опускалась ниже -15 градусов по Цельсию. Это самые низкие показатели с начала XIX века. Также заснежило Лондон, что видно на фотографиях.

London right now turning into a snowy wonderland pic.twitter.com/LlP5BKLuWV — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) December 11, 2022

В то же время в Соединенных Штатах ожидается в ближайшее время масштабная снежная буря под названием "Сьерра". Сейчас она направляется на Восток государства, а уже на Севере и в Центре США территории заснежены.

Напомним, о лютом холоде, который скоро доберется до Европы писало американское издание Bloomberg. Похоже, что не только война испытывает энергетическую систему, но и природа.