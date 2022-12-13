Навіть погода неприязна до терористичної держави Росії – після снігопадів на вихідних Москва "попливла", та все у місті покрилось кригою. Однак це ще квіточки, адже справжню негоду синоптики прогнозують на Сході ворожої держави, зокрема в Якутії.

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До яких температур слід готуватись громадянам Росії

Жителям далеких регіонів ворожої держави варто було б не думати про війну з Україною, а подбати про власне тепло. Експерти зазначають, що температура у Якутії 12 грудня опустилась до рекордних -61 градуса за Цельсієм. Таку аномалію зафіксували у селі Оймякона, і це найнижча температура у Північній півкулі цього сезону – до того ж вона непрогнозовано рано.

Зверніть увагу! Показник у -61 градус – це найнижча температура в Оймяконі з 1984 року, а також друга найнижча температура по всій Росії з того ж року.

Історичні "мінусові показники" у Китаї

Фахівці констатували, що у північній частині Китаю теж було історично холодно. Стовпчики термометрів опустились до -48,6 градуса за Цельсієм і це призвело навіть до гибелі худоби, яка жила в регіоні.

Усі вівці казахських пастухів у Сіньцзяні (що у Китаї – 24 Канал) замерзли до смерті. Влада Сіньцзяну систематично спустошувала гаманці казахських пастухів і змушувала їх покидати пасовища,

– написав правозахисник Серікжан Білаш.

Окрім того, він опублікував на своїй сторінці у твітері відео, яке підтверджує смерті овець через морози.

Водночас відомо, що замерзли щонайменше семеро китайських будівельників на майданчику в місті Алтаї. Окрім того, навіть у столиці Китаю Пекіні зареєстрували найнижчу температуру з 1970 року.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що найближчих 10 днів холод лише посилюватиметься.

США та Британії "пощастило" трохи більше

Протягом останніх кількох ранків у шотландських долинах Великої Британії температура опускалася нижче -15 градусів за Цельсієм. Це найнижчі показники з від початку ХІХ століття. Також засніжило Лондон, що видно на світлинах.

Водночас у Сполучених Штатах очікується найближчим часом масштабна сніжна буря, яка має назву "Сьєрра". Зараз вона прямує на Схід держави, натомість як уже на Півночі та у Центрі США території засніжені.

Нагадаємо, про лютий холод, що скоро дістанеться Європи писало американське видання Bloomberg. Схоже, що не тільки війна випробовує енергетичну систему, а й – природа.