На скільки затримається зимова погода у Львові

Вже завтра, 14 грудня, у Львові похолодає. Температура повітря вдень опуститься до -4...-2 градусів, а вночі – до -12...-10 градусів.

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Однак сніг у середу не падатиме, а небо буде ясним. 15 грудня стовпчики термометрів у Львові підіймуться до 0...+2 градусів. Синоптики обіцяють помірний сніг і хмарну з проясненням погоду. Вітер буде доволі сильний – він рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

16 грудня, у п'ятницю, температура буде ще вищою. Стовпчики термометрів у цей день покажуть +2...+4 градусів. Вдень і вночі падатиме мокрий сніг, а от вітер вщухне.

То ж найближчим часом зимова погода не планує покидати Львів. Однак сильних снігопадів, ймовірно, вже не буде. Українці зможуть добряче насолодитися зимовими пейзажами. Щоправда, на дорогах слід бути обережними.

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Що відомо про негоду у Львові

11 грудня зимова погода наробила у Львові не мало біди. Сильний сніг і вітер повалили на дорогу велику кількість дерев. Трамваї й тролейбуси частково перестали працювати через обмерзлість на контактній мережі.