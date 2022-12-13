На сколько задержится зимняя погода во Львове

Уже завтра, 14 декабря, во Львове похолодает. Температура воздуха днем опустится до -4...-2 градуса, а ночью – до -12...-10 градусов.

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Однако в среду снег не будет падать, а небо будет ясным. 15 декабря столбики термометров во Львове поднимутся к 0…+2 градусов. Синоптики обещают умеренный снег и облачную с прояснением погоду. Ветер будет сильный – он будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

16 декабря, в пятницу, температура будет еще выше. Столбики термометров в этот день покажут +2...+4 градусов. Днем и ночью будет мокрый снег, а вот ветер утихнет.

В ближайшее время зимняя погода не планирует покидать Львов. Однако сильных снегопадов, вероятно, не будет. Украинцы смогут наслаждаться зимними пейзажами. Правда, на дорогах следует соблюдать осторожность.

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Что известно о непогоде во Львове

11 декабря зимняя погода наделала во Львове немало беды. Сильный снег и ветер свалили на дорогу большое количество деревьев. Трамваи и троллейбусы частично перестали работать из-за обмерзлости на контактной сети.