Зимой в Украине будут сильные дожди

Украинцев ждет зима, которая будет теплее, чем 2 предыдущие. Об этом заявил народный синоптик Станислав Щедрин.

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Зима прогнозируется без сильных морозов. Она будет больше похожа на осень, чем на зиму,

– заявил Щедрин.

Более того, зимой в Украине возможны обильные дожди. Так что погода будет мокрой.

Без периодов стремительного похолодания, конечно, не обойдется. В конце января и начале февраля в Украину поступят ледяные воздушные массы. В это время и ударят морозы – температура воздуха местами упадет до -20...-15 градусов.

Правда, пугаться не нужно. Похолодания будут недолгими. Они продлятся максимум неделю.

Где обещают аномально теплый декабрь

В декабре на Юге Украины вообще не будет минусов и снега. Весь первый месяц зимы там будет теплая и ясная погода. Однако периодически будут падать дожди. Температура воздуха в Херсоне и Николаеве вообще прогреется до +15 градусов.

Первое похолодание посетит южные области только в последние дни декабря. Правда, оно будет неокончательным, ведь в январе также будет тепло.