Зимою в Україні будуть рясні дощі

На українців чекає зима, яка буде теплішою, аніж 2 попередні. Про це заявив народний синоптик Станіслав Щедрін.

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Зима прогнозується без сильних морозів. Вона буде більше схожа на осінь, ніж на зиму,

– заявив Щедрін.

Ба більше, взимку в Україні можливі рясні дощі. То ж погода буде мокрою.

Без періодів стрімкого похолодання, ясна річ, не обійдеться. Наприкінці січня та на початку лютого в Україну надійдуть крижані повітряні маси. Саме тоді і вдарять морози – температура повітря місцями впаде до -20...-15 градусів.

Щоправда, лякатися не потрібно. Похолодання будуть недовгими. Вони триватимуть щонайбільше тиждень.

Де обіцяють аномально теплий грудень

У грудні на Півдні України взагалі не буде мінусів та снігу. Весь перший місяць зими там пануватиме тепла та ясна погода. Однак періодично падатимуть дощі. Температура повітря в Херсоні та Миколаєві взагалі прогріється до +15 градусів.

Перше похолодання завітає у південні області тільки в останні дні грудня. Щоправда, воно буде неостаточне, адже у січні також буде тепло.