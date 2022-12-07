Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Вона наголосила також, що не варто робити прогнози про перебіг бойових дій по погоді, інформує 24 канал.

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ЗСУ надзвичайно швидко вчаться

За словами Маляр, погода безумовно вносить свої корективи. Тому що від погоди залежить, наскільки можна керувати технікою, наскільки можна використовувати певну техніку.

Водночас Маляр відзначила майстерність наших військ. Зокрема, вона наголосила, що українська армія безпрецедентно швидко навчилася використовувати нові види західного озброєння та перейшла у фазу, коли їй є чому навчати інші армії світу.

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