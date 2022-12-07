Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Вона наголосила також, що не варто робити прогнози про перебіг бойових дій по погоді, інформує 24 канал.
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ЗСУ надзвичайно швидко вчаться
За словами Маляр, погода безумовно вносить свої корективи. Тому що від погоди залежить, наскільки можна керувати технікою, наскільки можна використовувати певну техніку.
Водночас Маляр відзначила майстерність наших військ. Зокрема, вона наголосила, що українська армія безпрецедентно швидко навчилася використовувати нові види західного озброєння та перейшла у фазу, коли їй є чому навчати інші армії світу.
Успіхи ЗСУ на фронті: основне
- У ДПСУ розповіли, що ворожу інженерну групу виявили в одному з окупованих сіл Донецької області. Зауважили, що аби краще закріпитися на місцевості загарбники планували використати екскаватор. Насправді окупанти викопали собі ж могили.
- На Сватівсько-Кремінському напрямку окупаційні війська Росії перебувають у глухій обороні. Натомість окупанти ведуть наступ на Білогорівку, яку хочуть знову захопити. Для досягнення своїх цілей Росія кидає шалені сили, зокрема й мобілізованих.
- Через величезну кількість поранених на фронті Росія перепрофільовує на шпиталь для військових Луганський обласний наркологічний диспансер. Також повністю під військові потреби віддали міський перинатальний центр на кварталі Якіра.
- Росіянин розповів, що мобілізованим видали автомати, але не дали набоїв. Через це одразу загинули 300 військових.