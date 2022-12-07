Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона. Она подчеркнула также, что не стоит делать прогнозы о ходе боевых действий по погоде, информирует 24 канал.
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ВСУ очень быстро учатся
По словам Маляр, погода безусловно вносит свои коррективы. Потому что от погоды зависит, по возможности управлять техникой, по возможности использовать определенную технику.
В то же время Маляр отметила мастерство наших войск. В частности, она подчеркнула, что украинская армия беспрецедентно быстро научилась использовать новые виды западного вооружения и перешла в фазу, когда ей есть чему учить другие армии мира.
Успехи ВСУ на фронте: основное
- В ГНСУ рассказали, что вражескую инженерную группу обнаружили в одном из оккупированных сел Донецкой области. Заметили, что, чтобы лучше закрепиться на местности, захватчики планировали использовать экскаватор. На самом деле оккупанты выкопали себе же могилы.
- На Сватовско-Кременском направлении оккупационные войска России находятся в глухой обороне. Зато оккупанты ведут наступление на Белогоровку, которую хотят снова захватить. Для достижения своих целей Россия бросает безумные силы, в том числе и мобилизованные.
- Из-за огромного количества раненых на фронте Россия перепрофилирует на госпиталь для военных Луганский областной наркологический диспансер. Также полностью под военные нужды отдали городской перинатальный центр в квартале Якира.
- Россиянин рассказал, что мобилизованным выдали автоматы, но не дали патронов. Из-за этого сразу погибли 300 военных.