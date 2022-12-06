Мощное видео уничтожения оккупантов в Донецкой области обнародовали в сети. В Госпогранслужбе подчеркнули, что вражеская группа прибыла строить укрепления, впрочем, на самом деле выкопала себе могилы.
Кстати Россияне грузовиками вывозили 200-х и 300-х, местных заставляют рыть окопы, – мэр Мелитополя
"Хотели зарыться в украинскую землю, в землю их и закопают"
В ГПСУ рассказали, что вражескую инженерную группу обнаружили в одном из оккупированных сел Донецкой области. Заметили, что, чтобы лучше закрепиться на местности, захватчики планировали использовать экскаватор.
Однако планы врага провалились с треском. Оккупантов засекла аэроразведка 72-й отдельной механизированной бригады "Черных Запорожцев". Дальше за дело взялись пограничники. Точные прилеты 120-миллиметровых мин уничтожили инженерную технику и личный состав российской армии.
Оккупанты хотели зарыться в украинскую землю, в землю их и закопают,
– подытожили в Госпогранслужбе.
Как украинские защитники оккупантов уничтожили: смотрите видео
100 тысяч уже близко: актуальные потери врага
Утром 6 декабря в Генштабе ВСУ обнародовали статистику потерь российской армии. За прошедшие сутки наши Силы обороны уничтожили еще 510 захватчиков. Всего с начала полномасштабной войны уже ликвидировали по меньшей мере 92 200 вражеских бойца.
Также у оккупантов колоссальные потери в технике. В частности, наши воины уничтожили:
- танков – 2 929 единиц,
- боевых бронированных машин – 5 905 единиц,
- артиллерийских систем – 1 915 единиц,
- РСЗО – 395 единиц,
- средств ПВО – 211 единиц,
- самолетов – 281 единица,
- вертолетов – 264 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 587 единиц,
- крылатых ракет – 592 единиц,
- кораблей и катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 505 единиц,
- специальной техники – 163 единицы.