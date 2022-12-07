Никаких намеков на мороз не будет на Юге Украины. Ниже всего столбики термометров опустятся до +5 градусов.

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Никакой зимы в декабре

С 8 декабря температура воздуха в южных областях начнет постепенно прогреваться. Каждый день столбики термометров будут подниматься выше на 1 – 2 градуса. Уже 12 декабря в Николаеве и Херсоне будет +15 градусов, а в Одессе – +12 градусов.

После этого температура воздуха немного опустится. Однако все равно будет высокой. За месяц будет много ясных дней, однако периодами синоптики обещают дожди. В частности, мокрые периоды прогнозируют:

7 – 9 декабря;

12 – 13 декабря;

18 – 21 декабря;

27 – 30 декабря.

Серьезное похолодание накроет Юг в последние дни первого месяца зимы. 30 – 31 декабря температура воздуха днем упадет до 0 градусов, а ночью будут морозы – до -6 градусов.



В декабре в Херсоне не будет зимы / Фото Gismeteo

Однако эти холода не будут окончательными. В январе синоптики также прогнозируют продолжительные периоды тепла на Юге Украины. Даже во второй половине месяца воздух будет прогреваться до +10 градусов.