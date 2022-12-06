Какая будет погода в Украине

В среду, 7 декабря, на Юге и Западе Украины будет идти дождь со снегом, поэтому погода будет мокрой. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

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Во второй половине недели начнутся осадки в виде снега и мокрого снега с постепенным переходом в дождь, параллельно с повышением температуры. Увеличится количество туманов и их продолжительность,

– сообщил синоптик.

На Востоке Украины и Приазовье будет сильный ветер. Его порывы будут достигать 15 – 17 метров в секунду.

В четверг слабовыраженные атмосферные фронты станут причиной небольших местами умеренных осадков в виде снега и мокрого снега. В то же время, на Западе, Юге и Центре будет падать только дождь. Ветер немного утихнет – его скорость будет составлять 5 – 10 метров в секунду.

В пятницу температура воздуха станет теплее, но ветер усилится. Во всех регионах, кроме Юга и Востока, будет идти дождь.

Обратите внимание! Руководитель отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык сообщил, что зима в Украине не будет слишком холодной. Температура воздуха в среднем будет соответствовать норме.