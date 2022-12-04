Что ждет украинцев через 100 лет

В течение следующих 100 лет климат Украины не испытает каких-либо кардинальных изменений. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал руководитель отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык.

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Погода в Украине действительно поменяется, однако каких-либо совершенно новых явлений не будет.

В ближайшие 100 лет ничего сильно не поменяется. Просто люди думают, что будет еще через 100 лет. Поэтому за это так много говорят,

– объяснил Билык.

То есть беспокоиться за жаркие зимы и аномальные температуры украинцам не стоит. Однако заботиться об экологии нужно, ведь процесс изменения климата уже начался.

Прогнозы по изменению климата от других синоптиков

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что средняя температура воздуха в Украине растет. Однако это не значит, что у нас может вообще исчезнуть зима. В зимний период всегда будут снега и морозы, но их может быть меньше по сравнению с прошлыми годами.

Также Кульбида считает, что боевые действия в Украине не приведут к появлению аномалий. В то же время климатолог и сотрудница Института геофизики имени Серафима Субботина НАН Украины Светлана Бойченко имеет другое мнение. Она считает, что война в Украине в будущем может привести к образованию кислотных и черных дождей.