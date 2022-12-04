Що українців чекає через 100 років

Впродовж наступних 100 років клімат України не зазнає якихось кардинальних змін. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик.

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Погода в Україні дійсно поміняється, однак якихось абсолютно нових явищ не буде.

Найближчі 100 років нічого сильно не поміняється. Просто люди думають, що буде ще через 100 років. Тому за це так багато говорять,

– пояснив Білик.

Тобто хвилюватися за спекотні зими та аномальні температури українцям не варто. Однак дбати про екологію потрібно, адже процес зміни клімату вже розпочався.

Прогнози щодо зміни клімату від інших синоптиків

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що середня температура повітря в Україні зростає. Однак це не означає, що в нас може взагалі зникнути зима. У зимовий період завжди будуть сніги та морози, однак їх може бути менше у порівнянні з минулими роками.

Також Кульбіда вважає, що бойові дії в Україні не призведуть до появи аномалій. Водночас кліматологиня та працівниця Інституту геофізики імені Серафіма Субботіна НАН України Світлана Бойченко має іншу думку. Вона вважає, що війна в Україні у майбутньому може призвести до утворення кислотних та чорних дощів.