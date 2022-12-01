Якихось потужних морозів у грудні не буде. Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.
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Коли в грудні найбільше похолодає
У першій декаді грудня можливі морози. Вдень температура повітря коливатиметься у межах -5...+2 градусів. Вночі буде холодніше. Синоптик обіцяє -14...-2 градусів.
У виняткові дні прийде невеликий та помірний сніг, на Півдні – з дощем. Уже друга та перша половина третьої декади грудня повинні бути дуже теплими,
– розповів Щедрін.
За його словами, майже по всій Україні температура повітря коливатиметься у межах +4...+8 градусів вдень та -1...+6 градусів вночі. Крім того, у грудні буде багато дощів та мокрого снігу.
Ближче до Нового року стовпчики термометрів можуть опуститися на кілька градусів.
Січень принесе хуртовини
Синоптик поділився і прогнозом на січень. У другий місяць зими по всій Україні пройдуть снігопади та хуртовини. Водночас у південних областях будуть сильні дощі та мокрий сніг.