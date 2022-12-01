Каких-нибудь мощных морозов в декабре не будет. Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.
Читайте также В Киеве скоро потеплеет, а затем резко ударят морозы и выпадет снег
Когда в декабре больше похолодает
В первой декаде декабря возможны морозы. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+2 градуса. Ночью будет холоднее. Синоптик обещает -14...-2 градуса.
В редкие дни придет небольшой и умеренный снег, на Юге – с дождем. Уже вторая и первая половина третьей декады декабря должны быть очень теплыми,
– рассказал Щедрин.
По его словам, почти по всей Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+8 градусов днем и -1…+6 градусов ночью. Кроме того, в декабре будет много дождей и мокрого снега.
Ближе к Новому году столбики термометров могут опуститься на несколько градусов.
Январь принесет вьюги
Синоптик поделился и прогнозом на январь. Во второй месяц зимы по всей Украине пройдут снегопады и метели. В южных областях будут сильные дожди и мокрый снег.