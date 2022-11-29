Каким будет декабрь в Украине

В этом году погода на стороне украинцев. На фоне энергетического террора от россиян декабрь в Украине не будет слишком холодным, пишет 24 канал.

К теме Совсем не по-зимнему: декабрь в Украине начнется с яркого солнца

В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов Для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах такая температура воздуха будет близка к норме.

Месячное количество осадков ожидается 34 – 78 миллиметров, в горах – местами 81 – 105 миллиметров. Это также соответствует норме, поэтому из-за мощных снегопадов украинцам беспокоиться не стоит. Никаких аномалий в этом году не будет.

Кстати, синоптический ресурс Wisemeteo вообще прогнозирует очень мало снега в Украине. В южных областях будет по-осеннему тепло. Там температура воздуха будет прогреваться до +10 градусов, местами даже до +13 градусов.

Кое-где в декабре будет падать больше дождя, чем снега. Хотя какие-нибудь снегопады возможны только на северо-востоке Украины.

Обратите внимание! Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью 24 каналу говорил, что аномальных морозов зимой в Украине не будет. В целом температура воздуха будет выше нормы. Ведь именно такую тенденцию сейчас наблюдают.

К теме – как работают наши военные в снежную погоду: видео