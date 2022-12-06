Яка буде погода в Україні

У середу, 7 грудня, на Півдні та Заході України падатиме дощ зі снігом, то ж погода буде мокрою. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

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У другій половині тижня розпочнуться опади у вигляді снігу та мокрого снігу з поступовим переходом у дощ паралельно з підвищенням температури. Збільшиться також кількість туманів і їхня тривалість,

– повідомив синоптик.

На Сході України та Приазов'ї буде потужний вітер. Його пориви сягатимуть 15 – 17 метрів на секунду.

У четвер слабковиражені атмосферні фронти стануть причиною невеликих, місцями помірних опадів у вигляді снігу та мокрого снігу. Водночас на Заході, Півдні та Центрі падатиме тільки дощ. Вітер трохи вщухне – його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду.

У п'ятницю температура повітря стане теплішою, але вітер посилиться. У всіх регіонах, крім Півдня та Сходу, падатиме дощ.

Зверніть увагу! Керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик повідомив, що зима в Україні не буде дуже холодною. Температура повітря в середньому відповідатиме нормі.