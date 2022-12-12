У п'ятницю на Стокгольм обрушився арктичний вітер. Похолодання вже прийшло на континент. Низькі температури прогнозують і в Німеччині, а ще сніг у Великій Британії. Такі умови призведуть до тиску на енергопостачання, зазначили у Bloomberg. Детальніше розповідає 24 канал.

Читайте також Цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії, – Шмигаль

Холод дістанеться Європи

М'яка осінь обмежила споживання газу та допомогла заповнити сховища, зменшивши можливі занепокоєння через втрати російських потоків. Втім, похолодання почне чинити тиск на енергопостачання, яке має вирішальне значення для того, аби Європа пережила зиму без відключень.

Більший попит на опалення та дефіцит постачання з Великобританії, Німеччини та скандинавських вітряних електростанцій випробовуватимуть електромережі саме тоді, коли французькі та шведські атомні парки відчувають труднощі, наголосило видання.

Хоча федеральний уряд Німеччини наразі очікує, що накопиченої енергії вистачить у холодні місяці, втім, мережевий регулятор держави BNetzA вже закликав мешканців та підприємства зменшити опалення, аби заощадити паливо.

Варте уваги Якою буде зима в Україні й чи чекати лютого холоду

Через холод зросте попит на опалення

Цілком ймовірно, що попит на опалення зросте, щоб впоратися з холоднішими умовами, які, ймовірно, збережуться протягом більшої частини місяця,

– наголосила метеоролог з The Weather Co Олександра Шерред.

Тим часом метеоролог Marex Олександр Фієрро зазначив, що блокувальний купол високого тиску над Гренландією викликає хвилі низького тиску, що рухаються на схід. І хоча в районі Середземномор'я буде тепліше, Північна Європа відчуватиме мороз до кінця цього тижня.

Раніше державний синоптик Швеції повідомив, що стовпчик термометра 12 грудня на півночі Скандинавії опуститься до -23 градусів за Цельсієм. Тим часом інші експерти прогнозують найбільшу ймовірність снігу в короткостроковій перспективі в північній і східній Шотландії, а Метеорологічна служба Великобританії вже попередила про сніг і ожеледицю в південно-східній Англії та Лондоні з неділі, 11 грудня.

Усе вказує на те, що холодна погода триватиме принаймні наступні 10 днів. Найближчими днями може випасти досить багато снігу,

— зазначив шведський метеоролог Маттіас Лінд.

Зверніть увагу! Внаслідок російських терористичних атак в Україні вже не залишилося жодної не пошкодженої теплової чи гідроелектростанції. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Тож цієї зими доведеться постійно жити в умовах обмеження споживання електроенергії.