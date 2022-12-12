В пятницу 9 декабря на Стокгольм обрушился арктический ветер. Похолодание уже пришло на континент. Низкие температуры прогнозируют и в Германии, а еще снег в Великобритании. Такие условия приведут к давлению на энергоснабжение, отметили в Bloomberg. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Холод доберется до Европы

Мягкая осень ограничила потребление газа и помогла восполнить хранилища, уменьшив возможные беспокойства из-за потерь российских потоков. Впрочем, похолодание начнет оказывать давление на энергоснабжение, которое имеет решающее значение для того, чтобы Европа пережила зиму без отключений.

Увеличение спроса на отопление и дефицит поставок из Великобритании, Германии и скандинавских ветряных электростанций будут испытывать электросети на прочность именно тогда, когда французские и шведские атомные парки испытывают трудности, подчеркнуло издание.

Хотя федеральное правительство Германии ожидает, что накопленной энергии хватит в холодные месяцы, впрочем, сетевой регулятор государства BNetzA уже призвал жителей и предприятия уменьшить отопление, чтобы сэкономить топливо.

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Из-за холода вырастет спрос на отопление

По всей вероятности, спрос на отопление вырастет, чтобы справиться с более холодными условиями, которые, вероятно, сохранятся в течение большей части месяца,

– подчеркнула метеоролог из The Weather Co Александра Шерред.

Между тем метеоролог Marex Александр Фиерро отметил, что блокировочный купол высокого давления над Гренландией вызывает волны низкого давления, двигающиеся на восток. И хотя в районе Средиземноморья будет теплее, Северная Европа будет ощущать мороз до конца этой недели.

Ранее государственный синоптик Швеции сообщил, что столбик термометра 12 декабря на севере Скандинавии опустится до -23 градусов Цельсия. Между тем, другие эксперты прогнозируют наибольшую вероятность снега в краткосрочной перспективе в северной и восточной Шотландии, а Метеорологическая служба Великобритании уже предупредила о снеге и гололедице в юго-восточной Англии и Лондоне с воскресенья, 11 декабря.

Все указывает на то, что холодная погода продлится по крайней мере следующие 10 дней. В ближайшие дни может выпасть достаточно много снега,

– отметил шведский метеоролог Маттиас Линд.

Обратите внимание! В результате российских террористических атак в Украине уже не осталось ни одной не поврежденной тепловой или гидроэлектростанции. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль. Этой зимой придется постоянно жить в условиях ограничения потребления электроэнергии.